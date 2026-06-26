Еще четыре польских политика отказались от своих украинских орденов

Члены польской партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак, Збигнев Рау, Адам Белан и Марек Кухцинский решили вернуть полученные от Украины награды, пишет Wiadomości WP.

В заявлении политики объяснили, что приняли такое решение из уважения к жертвам Волынской резни, из лояльности к президенту Польши Каролю Навроцкому, а также, чтобы противодействовать нагнетанию напряженности между Варшавой и Киевом со стороны украинских политических элит.

В пресс-релизе подчеркивается, что возвращение орденов "За заслуги" не направлено против народы Украины. Варшаву и Киев ждет общее будущее, но отношения "должны основываться на взаимном уважении, понимании и истине".

На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики - ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента "выиграет только Москва".

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента "выиграет только Москва". На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от своих польских наград. Украинский лидер отправил Навроцкому свой орден по почте. А бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский решил вернуть Украине орден Ярослава Мудрого II степени.