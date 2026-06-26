Лукашенко заявил о готовности открыть границу для грибников из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить жителям приграничных районов Украины возможность посещать белорусские леса для сбора грибов и ягод, если между двумя странами возобновят работу пункты пропуска. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает ТАСС.

Президент Белоруссии отметил, что даже в случае открытия границы белорусские власти смогут обеспечить порядок и безопасность в приграничной зоне.

По его словам, Минск не возражает против посещения белорусских лесов жителями Украины, если украинская сторона отменит действующие ограничения.

Лукашенко: конфликт на Украине изменится в случае втягивания в него Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о встрече с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на Украине понимают позицию Белоруссии.

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары России. Спустя несколько дней представитель Киева заявил об отсутствии угроз со стороны Белоруссии.