Макрон заявил, что Франция задержала шедший из России танкер

Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер Deliver из якобы «теневого флота» России. Такое заявление сделал на своей странице в соцсети Х Эммануэль Макрон.

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«Национальный военно-морской флот во вторник задержал танкер Deliver, когда он проходил транзитом у побережья Сицилии в нарушение морского права», - написал сегодня президент Франции.

Эммануэль Макрон заверил, что Европа «полна решимости» и «не допустит», чтобы «теневой флот» обходил санкции.

Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что танкер якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна, пишет РИА Новости.

Ранее власти Британии сообщили, что ВВС страны впервые задержали танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш. Военные, включая коммандос Королевской морской пехоты, поднялись на борт судна Smyrtos, шедшего под флагом Камеруна.