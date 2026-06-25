Обзор иноСМИ: тайная переписка фон дер Ляйен с Зеленским и «грязный секрет» Британии

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«Литва просит у Китая прощения за тайваньскую ошибку»

Литва пытается исправить «стратегическую ошибку» в отношениях с Китаем и просит о втором шансе, отмечается в статье, опубликованной на китайском портале Sohu. Кризис начался еще в 2021 году, когда Вильнюс вопреки протестам Пекина разрешил открыть официальное представительство Тайваня в Литве. Ответом Китая стали жесткие экономические санкции, а торговля между странами практически остановилась. Новое руководство Литвы признало, что решение по Тайваню было сродни «лобовому столкновению с поездом» и нанесло колоссальный ущерб национальной экономике. При этом обещания Тайваня о многомиллионных инвестициях так и остались на бумаге.

Пытаясь выйти из тупика, Вильнюс решил пойти на уступки и сделать первый шаг. В парламенте Литвы подтвердили, что страна сама предложила Пекину вернуть дипломатов и открыть в Вильнюсе офис временного поверенного Китая. Литовский бизнес воспринял новость с воодушевлением, однако в правительстве отмечают, что теперь мяч на стороне Китая и Вильнюсу остается только ждать его реакции. При этом Пекин неоднократно давал понять, что для реальной оттепели и снятия экономических санкций одних дипломатических жестов мало: Литве придется закрыть представительство Тайваня и прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.

Фон дер Ляйен проверят из-за тайной переписки с Зеленским и Макроном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова оказалась в центре крупного скандала из-за скрытности, и на этот раз поводом стал секретный групповой чат в одном из мессенджеров, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Европейский омбудсмен Тереза Аньинью начала официальное расследование после того, как чиновники отказались рассекретить переписку фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и другими лидерами. В этой закрытой группе, которую журналисты называют «Вашингтонской», европейские политики обсуждали общую стратегию работы с президентом США Дональдом Трампом. Независимые расследователи потребовали открыть доступ к сообщениям, но в Еврокомиссии наотрез отказались это сделать, заявив, что публикация переписки нанесет серьезный удар по международным отношениям ЕС.

Это далеко не первый случай, когда фон дер Ляйен ловят на жестком нарушении правил прозрачности. Ранее суд ЕС уже признал незаконными действия Еврокомиссии, которая аналогичным образом прятала СМС-переписку своей руководительницы с главой фармацевтического гиганта Pfizer о закупках вакцин на миллиарды евро. Кроме того, совсем недавно омбудсмен вынесла Брюсселю выговор за противоправное удаление сообщений от Макрона по поводу важного торгового соглашения. Теперь профильным ведомствам придется оправдываться перед проверяющими на специальной встрече в июле, а само расследование по делу о «пропавших» чатах затянется на несколько месяцев.

«Грязный секрет» Британии

Отставка премьер-министра Кира Стармера обнажила «грязный секрет» Лондона - Великобритания больше не может позволить себе финансировать конфликт на Украине, пишет Responsible Statecraft. Стармер, стремительно растерявший популярность из-за внутриполитических кризисов и провала на местных выборах, досрочно покинул свой пост. Его наиболее вероятный преемник, экс-мэр Манчестера Энди Бернем, быстро столкнется с жестокой реальностью: у страны с огромным госдолгом попросту нет денег, чтобы одновременно латать дыры в собственном бюджете, урезать социальные выплаты пенсионерам и при этом выписывать Украине чеки (расходы Лондона на этот конфликт уже достигли 29 миллиардов долларов). По мнению автора статьи, новому премьеру придется выбирать между спасением британской экономики и продолжением финансирования заведомо проигрышного для Киева противостояния.

Самым разумным выходом для нового правительства было бы объединиться с Дональдом Трампом для скорейшего мирного урегулирования, однако этому мешает личная неприязнь лейбористов к президенту США, считает автор статьи. Уходящий Стармер был одним из главных препятствий для мирных инициатив Трампа и отвергал любые разговоры об отказе Украины от территориальных споров. Бернем и его окружение также известны своими антитрамповскими высказываниями. Тем не менее у нового лидера Британии останется крайне узкое окно возможностей: ему придется либо наступить на горло собственной гордости и пойти на сделку с Трампом, либо окончательно растерять остатки рейтингов на фоне наступающих на пятки правых оппонентов.

Палки против «Терминаторов»: необычный способ борьбы с дронами

На фоне применения высоких технологий в зоне украинского конфликта стороны начали использовать неожиданный «аналоговый» способ борьбы с беспилотниками - дроны с палками, пишет японское издание Fuji News Network. Пока военные инженеры внедряют искусственный интеллект для перехвата воздушных целей, радиоэлектронная борьба бессильна против новейших дронов на оптоволокне, а сбивать их ракетами слишком дорого. В итоге военные стали крепить к своим квадрокоптерам штыри и ветки: по данным издания, российские военные используют металлические пики, чтобы буквально протыкать технику противника и взрывать ее топливные баки, а украинская сторона применяет деревянные рогатины.

Параллельно в зоне боевых действий разворачивается куда более пугающий сценарий - полноценное боевое крещение беспилотников в режиме «Терминатора», подчеркивается в статье. Журналисты рассказывают о появлении полностью автономных дронов под управлением ИИ, которые способны зачищать заданные квадраты без какого-либо участия человека. И хотя официальные правила пока требуют, чтобы окончательное решение на уничтожение цели принимал оператор, эксперты опасаются, что современные конфликты стремительно выходят из-под контроля человека. На этом фоне ООН уже призывает ввести международный запрет на автономное оружие, заявляя, что роботы-убийцы будущего могут стать колоссальной угрозой из-за возможных сбоев в алгоритмах.

Поляки призвали прекратить помощь Украине

Отмена визита Елены Зеленской в Гданьск и ее выступления на конференции по восстановлению Украины вызвали бурную реакцию среди читателей польского издания Wiadomości. Часть комментаторов отнеслась к этому шагу с облегчением. Они отметили, что на фоне разногласий между странами визит супруги Владимира Зеленского мог спровоцировать громкие скандалы или массовые протесты, поэтому ее решение дать «горячим головам» остыть выглядит вполне разумным. В то же время в комментариях прозвучал и откровенный скепсис по поводу самой сути несостоявшегося выступления: некоторые пользователи заявили, что у Зеленской нет квалификации для чтения лекций, а ее прошлый профессиональный опыт ограничивается написанием текстов для юмористических телешоу.

Более критично настроенная часть аудитории увидела в отмене визита Зеленской повод для серьезных политических выводов. Некоторые читатели заявили, что надежды купить «братские чувства» масштабной помощью Украине не оправдались, а взаимное доверие между народами за последнее время оказалось сильно подорвано. В комментариях прозвучали призывы к властям Польши полностью пересмотреть свою политику в отношении соседней страны. По мнению некоторых поляков, Варшаве пора перестать закрывать глаза на «тотальную украинскую коррупцию», регулярные дипломатические оскорбления и полное отсутствие благодарности со стороны Киева за колоссальную поддержку.