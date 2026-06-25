МО Турции назвало Израиль препятствием на пути примирения США и Ирана

Израиль остается самым большим препятствием на пути США и Ирана к примирению. Об этом заявили журналистам в Минобороны Турции.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое между США и Ираном, и выражаем надежду на то, что оно продолжит действовать и все заинтересованные стороны продемонстрируют осмотрительный и ответственный подход в ходе текущих технических переговоров. С другой стороны, Израиль, который заявил о намерении продолжать оккупацию Южного Ливана, несмотря на подписанное соглашение, и сохраняет агрессивную позицию в этом регионе, остается самым серьезным препятствием на пути к примирению", - сообщили в ведомстве на брифинге для журналистов.

В МО считают, что "для предотвращения попыток подрыва процесса [переговоров США и Ирана] международному сообществу необходимо занять более решительную позицию в отношении политики Израиля и предпринять конкретные шаги".

Вашингтон и Тегеран в июне подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Позднее Сенат Конгресса США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном.