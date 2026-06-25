Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако существующая ситуация вызывает беспокойство. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого приводит газета «Известия».

Никол Пашинян подчеркнул, что власти Армении «не ставят перед собой вопрос о выходе из ЕАЭС».

«Но существующая ситуация не может меня не беспокоить. Она должна беспокоить и остальных членов ЕАЭС, потому что то же самое может произойти и с ними», — заявил он.

Армянский политик напомнил, что ЕАЭС основан на принципах свободного перемещения товаров, людей и услуг и выразил обеспокоенность в связи с ограничениями на поставки продукции из Армении в Россию.

Ранее Армения объявила о намерении вступить в Евросоюз. Премьер Никол Пашинян отмечал, что страна осознает невозможность одновременного нахождения в ЕС и ЕАЭС, но обещал сверять повестку с обоими объединениями, пока это возможно. Однако партнеры по союзу — Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — с такой позицией не согласны. На саммите в Астане партнеры прямо предупредили Армению о последствиях.

При этом Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении ряда овощей и фруктов, в том числе клубники, огурцов, баклажанов, картофеля, сухофруктов, томатов, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также свежего винограда. В ведомстве объяснили это решение нарушениями, грозящими фитосанитарной безопасности РФ.