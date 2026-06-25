У Армении нет задачи по выходу из ЕАЭС. Об этом заявил на брифинге для журналистов премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс» 25 июня.

При этом он отметил, что существующая ситуация его беспокоит.

«Она должна беспокоить и остальных членов ЕАЭС, потому что-то же самое может произойти и с ними», — указал Пашинян.

Он добавил, что если проблемы не решить быстро, то «это сделает необратимым процесс разложения ЕАЭС».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и ЕАЭС. Министр напомнил о словах Президента России Владимира Путина и членов кабмина о том, что с членством Армении «придется разбираться достаточно оперативно».

По словам Лаврова, это происходит «не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа», а потому, что нужно знать этот выбор. Он назвал взаимоисключающими нормы, на которых функционируют ЕС и ЕАЭС.