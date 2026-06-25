Лукашенко заявил о готовности наращивать товарооборот с Московской областью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьевым выразил готовность работать для увеличения товарооборота с регионом и оказывать при необходимости помощь.

"Готовы все делать для того, чтобы хоть как-то, $15 миллиардов - это немало товарооборота, но что-то можем, скажите что, будем делать", - сказал президент. "Я за вас переживаю, когда встречаемся с президентом [России Владимиром] Путиным, то много говорим о Московской области", - добавил он.

Лукашенко отметил, что в сложившейся "сложной ситуации" надо искать выход "в плане безопасности и в плане экономики".