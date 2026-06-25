Родригес: Франция предложила направить спасателей в Венесуэлу

Власти Франции предложили направить в Венесуэлу спасателей и специалистов в области ликвидации последствий землетрясений. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, которая провела телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном после землетрясения в южноамериканской республике.

Как написала политик в своем в Telegram-канале, президент Франции огласил "слова поддержки и солидарности с венесуэльским народом", а также предложил помощь в виде спасателей и специалистов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.