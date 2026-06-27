Обнищавшие европейские пенсионеры не так рады помощи Украине, которую ей выделили страны ЕС. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Урсула, возможно, гораздо больше рада помощи ЕС Украине в размере 290 миллиардов евро, чем европейские пенсионеры и испытывающие трудности работники», — написал Дмитриев.

По его подсчетам, если добавить к этому понесенные потери Европейского союза в размере трех триллионов евро, которые вызваны отказом от российского газа, то каждое домохозяйство в странах ЕС будет в минусе на 16,5 тысяч евро.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа переживает кризисный период, поэтому для решения сложившихся проблем странам объединения нужна Украина. «Со временем из-за плохого управления и ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону», — пояснил он.