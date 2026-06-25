«Игра живыми людьми»: что известно о главе секретного «цифрового» клуба Питере Тиле

Инвестор и IT-магнат Питер Тиль основал тайное сообщество Dialog, в которое входят представители администрации США, главы крупнейших американских компаний и даже члены королевской семьи. Чем известен Тиль, и как он способен «играть живыми людьми», разбирался в своей статье для News.ru политобозреватель Александр Чаусов.

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Ранее в СМИ появился список членов секретного «цифрового» клуба Dialog, который был основан в 2006 году и до сих пор возглавляется венчурным инвестором и одним из спонсоров президентской кампании Дональда Трампа Питером Тилем.

В закрытом элитном клубе, куда можно попасть только по специальному приглашению, по разным данным, состоит от 2000 до 2500 человек, в том числе миллиардер Илон Маск, зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент, члены саудовской королевской семьи, представители элит Японии и Великобритании.

Кто такой Тиль?

Сам Питер Тиль начинал как венчурный инвестор, в 2004 году он первым инвестировал в социальную сеть Марка Цукерберга Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), получив более 10% акций компании. Также он был сооснователем системы электронных платежей PayPal. И самого Тиля иногда называют «доном мафии PayPal».

«Сегодня он наиболее известен благодаря другому своему проекту — Palantir. Эту корпорацию знают как главного поставщика программного обеспечения армии США и Украине», — отмечает издание.

Также Тиль создал в 2011 году стипендиальную программу Thiel Fellowship. Спустя несколько лет она превратилась в локальную социальную сеть спонсируемых бизнесменом молодых и перспективных стартаперов.

При этом сам Тиль не живет на территории США. Он является резидентом Аргентины с мая 2026 года.

Тотальный контроль за ваши деньги

Но апогеем цифровых и социальных наработок Тиля стал закрытый клуб для элит, который управляется в том числе с использованием нейросетей, отметил политобозреватель Александр Чаусов.

Участникам клуба присваивается скрытый рейтинг, основанием для которого становится их известность, финансовое состояние и влияние. Чем выше рейтинг, тем ниже взнос для участия в офлайн-мероприятиях Dialog. При этом позиция в рейтинге определяет, кто с кем может встретиться на том или ином мероприятии, сидеть за одним столом и просто говорить.

Дополнительно участников оценивают еще и с точки зрения полезности, здесь учитывается все, вплоть до политических предпочтений, особенностей характера и даже диеты.

При этом досье носит тотальный характер. В нем указываются домашние адреса, личные телефоны и почта, даты рождения, фотографии, контакты на случай чрезвычайной ситуации, сведения об аллергиях и многое другое.

«Это, по сути, игра в The Sims живыми людьми — причем не какими-то абстрактными, а вполне конкретными, богатыми и влиятельными представителями мировых элит. И им «дон мафии PayPal» диктует, где сидеть, с кем общаться», — отмечает обозреватель.

По его мнению, Тиль создал настоящую систему «киберсегрегации», где мягко и ненавязчиво, но за очень большие деньги, а регистрационный взнос составляет от $16 тыс. и выше, осуществляется тотальный контроль.

Напомним, что ранее в США разразился скандал, связанный с финансистом Джеффри Эпштейном, на острове которого побывало огромное количество знаменитостей, политиков, членов королевских семей и влиятельных бизнесменов.

В 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, которые стали причиной скандалов по всему миру.