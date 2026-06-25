Заявления Рубио грозят сорвать сделку по урегулированию вокруг Ирана

Заявления госсекретаря США Марко Рубио в ходе поездки по странам Персидского залива грозят сорвать сделку по разрешению конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник.

"Агрессивная позиция США, продемонстрированная во время поездки Марко Рубио по странам Персидского залива, рискует поставить под угрозу с трудом заключенную сделку по прекращению войны", - сообщил источник.

По словам собеседника агентства, иранцы все больше подозревают, что происходит своего рода разделение обязанностей в администрации США с целью оказания давления на Иран, чтобы заставить его участвовать в "параллельных переговорах" для ограничения "его оси сопротивления".

"Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры по поводу своих региональных союзников", - добавил он.

По словам источника, Европа пытается оказать давление на Тегеран своими заявлениями по иранской ракетной программе.

"Новые вопли европейцев по поводу иранских баллистических ракет рассматриваются Тегераном как уловка, направленная на оказание давления на Тегеран в рамках схемы США и ЕС по тому, что они усматривают, как "нейтрализация" Ирана", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Иран очень ясно дал понять, что не станет терпеть этот сговор и не поступится ни одним из двух пунктов.