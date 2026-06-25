Китай обратился с четким призывом к США по поводу Тайваня

Китай последовательно и решительно выступает против любых форм официальных контактов Соединенных Штатов с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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По его словам, США взяли на себя четкое обязательство в коммюнике об установлении дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном поддерживать с Тайванем только неофициальные отношения. Дипломат призвал соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять обещания американского президента Дональда Трампа.

Штатам не нужно посылать «ошибочные сигналы» силам, выступающим за независимость Тайваня, подчеркнул Го Цзякунь.

Ранее он говорил, что ситуация на китайско-индийской границе остается в целом стабильной, двусторонние каналы связи по пограничным вопросам функционируют бесперебойно.