Китай обратился с четким призывом к США по поводу Тайваня
Китай последовательно и решительно выступает против любых форм официальных контактов Соединенных Штатов с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, США взяли на себя четкое обязательство в коммюнике об установлении дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном поддерживать с Тайванем только неофициальные отношения. Дипломат призвал соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять обещания американского президента Дональда Трампа.
Штатам не нужно посылать «ошибочные сигналы» силам, выступающим за независимость Тайваня, подчеркнул Го Цзякунь.
Ранее он говорил, что ситуация на китайско-индийской границе остается в целом стабильной, двусторонние каналы связи по пограничным вопросам функционируют бесперебойно.