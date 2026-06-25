Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля

В четверг 25 июня в Южной Корее после месячного перерыва возобновилось рассмотрение апелляции по делу бывшего президента Юн Сок Ёля, признанного судом первой инстанции виновным в руководстве мятежом в связи с введением военного положения 3 декабря 2024 года. Слушания были приостановлены после того, как защита Юна и бывшего министра обороны Ким Ён Хёна потребовала заменить состав судей, однако Верховный суд окончательно отклонил это ходатайство.

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На первом после возобновления заседании специальная прокурорская группа, расследующая обстоятельства введения военного положения, потребовала ужесточить наказание бывшему президенту. Если суд первой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению, то теперь обвинение настаивает на смертной казни, считая ранее вынесенный приговор чрезмерно мягким. Для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна обвинение вновь потребовало пожизненного заключения, а для бывшего командующего Командованием военной разведки Но Сан Вона - 30 лет лишения свободы.

По мнению стороны обвинения, суд первой инстанции ошибочно отказался признать достоверными ряд ключевых доказательств, прежде всего так называемую "записную книжку экс-главы военной разведки Но Сан Вона", где, как утверждает следствие, сдержалась подробные планы подготовки военного положения и последующих действий.

Прокуроры также заявили, что вывод первой инстанции о том, что незаконное введение военного положения само по себе не образует состава преступления "мятеж", противоречит практике Верховного суда.

Защита Юн Сок Ёля вновь отвергла обвинения, повторив свою прежнюю позицию. Адвокаты заявили, что чрезвычайное военное положение вводилось исключительно для того, чтобы "донести до общества послание" о глубоком политическом кризисе, вызванном, по их словам, действиями оппозиции. Они подчеркнули, что режим военного положения продолжался лишь несколько часов, у бывшего президента не было намерения сохранять его длительное время, а привлеченные военные силы были ограниченными и использовались исключительно для поддержания порядка.

Защита также вновь поставила под сомнение законность расследования, утверждая, что прокуратура и Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц не обладали полномочиями расследовать дело о мятеже. Кроме того, адвокаты заявили, что даже в случае признания Юн Сок Ёля виновным пожизненное заключение является чрезмерно суровым наказанием, учитывая, что бывший президент уже выразил сожаление по поводу последствий введения военного положения.

Одним из ключевых вопросов апелляционного процесса станет оценка доказательственной силы "записной книжки Но Сан Вона". Следствие считает, что содержащиеся в ней записи свидетельствуют о подготовке военного положения как минимум с октября 2023 года. Однако суд первой инстанции пришёл к выводу, что время составления этих записей достоверно установить невозможно, и поэтому не признал их достаточным доказательством. На основании этого суд посчитал, что решение о введении военного положения Юн Сок Ёль принял лишь за два дня до его объявления - 1 декабря 2024 года.

Вместе с тем несколько дней назад другой состав суда, рассматривавший дело бывшего министра юстиции Пак Сон Чжэ, признал записную книжку допустимым доказательством и согласился с выводом, что подготовка к введению военного положения велась еще с 2023 года. Именно это расхождение в судебной практике теперь может стать одним из главных факторов, способных повлиять на исход апелляционного процесса.