Журналиста поразил скандал вокруг переписки фон дер Ляйен с Зеленским
Ирландский журналист Чей Боуз выразил своё недовольство по поводу скандала, связанного с тайной перепиской главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.
В своём посте в соцсети Х он отметил, что европейский надзорный орган ведет расследование в отношении Фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании.
Боуз также добавил, что «некоронованная королева Брюсселя» теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с Наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов.
В групповой чат входили такие известные политики, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.
Боуз также подчеркнул, что когда журналисты запросили доступ к этим сообщениям, Европейская комиссия отказалась их разглашать, заявив, что это может «нанести вред отношениям ЕС с третьими странами».
По мнению журналиста, это стоит расценивать как нежелание чиновников ЕС, чтобы плебеи видели, как крутятся шестеренки в клубе вечной войны.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Это произошло после заявления последнего о планах ВСУ провести операцию в Крыму.