Ирландский журналист Чей Боуз выразил своё недовольство по поводу скандала, связанного с тайной перепиской главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.

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В своём посте в соцсети Х он отметил, что европейский надзорный орган ведет расследование в отношении Фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании.

Боуз также добавил, что «некоронованная королева Брюсселя» теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с Наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов.

В групповой чат входили такие известные политики, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Боуз также подчеркнул, что когда журналисты запросили доступ к этим сообщениям, Европейская комиссия отказалась их разглашать, заявив, что это может «нанести вред отношениям ЕС с третьими странами».

По мнению журналиста, это стоит расценивать как нежелание чиновников ЕС, чтобы плебеи видели, как крутятся шестеренки в клубе вечной войны.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Это произошло после заявления последнего о планах ВСУ провести операцию в Крыму.