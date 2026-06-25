Эксперт Кусано: Япония меньше страдает от землетрясений благодаря подготовке

Высокий уровень технологий в области предотвращения и снижения ущерба от стихийных бедствий, а также степень осознания у местного населения важности подготовки к ним - главные причины, почему даже при одинаковой магнитуде землетрясений последствия от них в Японии значительно ниже, чем в других странах. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал специалист японского Научно-исследовательского института комплексной политики предотвращения экологических катастроф Фудзио Кусано.

"Главная причина этого, на мой взгляд, состоит в том, что Япония занимает одно из ведущих мест в мире как по уровню технологий в области предотвращения и снижения ущерба от стихийных бедствий, так и по степени осознания гражданами важности готовности к ним", - отметил он на просьбу пояснить, почему последствия даже от сильных землетрясений в Японии значительно ниже, чем в других странах, в частности - в Венесуэле, где 25 июня произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, вызвавшие масштабные разрушения. При этом в Японии в этот же день также произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое к разрушениям не привело.

Кусано напомнил, что в Японии, на долю которой приходится всего 0,25% мировой суши, происходит около 20% от всех землетрясений магнитудой 6 и выше в мире, что позволяет отнести Японию к числу регионов с высоким риском стихийных бедствий. Японский эксперт особенно отметил передовые сейсмостойкие строительные технологии, которые используются в стране, подчеркнув, что строительные нормы, обеспечивающие устойчивость зданий к землетрясениям, закреплены законодательно.

"Развитая система мониторинга и оповещения - разветвленная сеть сейсмических наблюдений, системы предупреждения о цунами и экстренного оповещения о землетрясениях. Благодаря оперативному распространению информации через телевидение, радио и мобильные телефоны население узнает о произошедшем в режиме реального времени", - отметил Кусано, также напомнив, что в Японии большую роль играет в этой области и система образования - уже в начальной школе "дети изучают причины землетрясений и цунами, а также осваивают необходимые действия в случае сильного землетрясения".

Японский эксперт рассказал, что постоянно ведется совместная работа органов местного самоуправления и жителей - вопросы защиты от стихийных бедствий решаются не только на уровне администрации, но и совместно с населением, что позволяет выработать действенные планы эвакуации и реагирования.

"Именно совокупность всех перечисленных факторов, по моему убеждению, позволяет минимизировать ущерб от мощных природных воздействий - землетрясений, цунами и сильных ливней", - резюмировал эксперт, выразив уверенность в том, что японские практики в этой области "вызывают широкий интерес среди специалистов в области защиты от стихийных бедствий по всему миру".

Он также добавил, что в Японии существует и культурная особенность, связанная с землетрясениями - стихийные бедствия "нередко становятся импульсом для сплочения местных сообществ".