МИД КНР: США должны немедленно прекратить блокаду Кубы

США должны немедленно прекратить блокаду Кубы, односторонние санкции и любые формы принуждения и давления на Гавану. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя новые американские ограничения против кубинских структур.

"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы, и призывает США немедленно прекратить блокаду Кубы и любые формы принуждения и давления", - сказал дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает Кубу в поиске социалистического пути развития, соответствующего национальным условиям страны. Китай также поддерживает Гавану в защите государственного суверенитета и безопасности, добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вашингтонская администрация внесла в санкционные списки пять кубинских компаний.