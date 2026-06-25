Молдавию обвинили в усилении блокады Приднестровья

Молдавия усиливает блокаду Приднестровья, пытаясь при этом убедить мировое сообщество, что занимается процессом нормализации отношений с регионом. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, пишет РИА Новости.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии и в 1992 году власти страны пытались решить вопрос силовым путем. Им это не удалось, конфликт был заморожен.

На фоне переговоров о вступлении Молдавии в ЕС вице-премьер страны по реинтеграции Валерий Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который должен стать частью экономического сближения с Приднестровьем.

Однако, по словам министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, молдавские политики пытаются ввести в заблуждение как мировое сообщество, так и жителей Приднестровья, рассказывая о том, что этот фонд должен принести благо и одновременно усиливая блокаду региона.

«За два года они отобрали только за счет таможенных и экспортно-импортных двойных пошлин порядка 28 миллионов долларов и евро. Где эти деньги? Верните нам их, ведь никто не собирается возвращать. Такая же судьба, увы, если эта механика будет реализована, постигнет и другие сборы», - уверен Игнатьев.

При этом он считает, что, оказывая давление, Кишинев «пытается обмануть всех и убедить в том, что якобы занимается процессом нормализации отношений с Приднестровьем».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе оттуда российских миротворцев. При этом молдавский парламент одобрил законопроект о введении для региона новых налогов и сборов. До принятия инициативы предприятия ПМР делали взносы только в бюджет непризнанной республики. Теперь же Кишинев принуждает их платить НДС и акцизы еще и в молдавский бюджет.