В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

«Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп.

Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

Трамп изменил свою позицию по Украине

Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.