Родригес поговорила по телефону с Рубио

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после землетрясения в республике.

Как написала политик в X, в ходе беседы Рубио "выразил свою солидарность и поддержку венесуэльскому народу".

Ранее госсекретарь сообщил, что США направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медицинские средства и гуманитарную помощь.

В среду вечером в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, 700 пострадали, десятки зданий были разрушены.