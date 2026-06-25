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В США запросили $672 млн на меры по лишению Ирана возможности получить ЯО

RT на русском

Белый дом запросил у конгресса США $672 млн на проведение мероприятий, направленных на лишение Ирана возможности разработать и получить ядерное оружие.

В США запросили $672 млн на меры по лишению Ирана возможности получить ЯО
© РИА Новости

Такая информация приводится в запросе, который глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут направил спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

В документе, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что часть этих денег будет направлена на ликвидацию материалов, технологий, а также оборудования и инфраструктуры, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Иран идёт на «очень большие уступки» США.