В США запросили $672 млн на меры по лишению Ирана возможности получить ЯО

Белый дом запросил у конгресса США $672 млн на проведение мероприятий, направленных на лишение Ирана возможности разработать и получить ядерное оружие.

Такая информация приводится в запросе, который глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут направил спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

В документе, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что часть этих денег будет направлена на ликвидацию материалов, технологий, а также оборудования и инфраструктуры, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Иран идёт на «очень большие уступки» США.