В подконтрольном Киеву Херсоне вновь начались отключения электричества

Отключения света начались во всех районах подконтрольного Киеву города Херсона из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подконтрольной украинским властям администрации Херсона Ярослав Шанько.

"Во всех районах города возможны временные перебои с электроснабжением. <...> Возможно понижение давления водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что причина - повреждение энергетической инфраструктуры.

Также в городе остановлено движение троллейбусов.

Накануне днем в Херсоне после сообщения подчиняющейся Киеву областной военной администрации о повреждении критической инфраструктуры в городе также наблюдались отключения электроэнергии.