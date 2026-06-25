Над Венесуэлой вновь осуществляется транзит самолетов

Транзитное авиасообщение над территорией Венесуэлы вновь осуществляется. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах стран Карибского бассейна.

"Транзитное авиасообщение через Венесуэлу в третьи страны вновь осуществляется, ряд пассажирских самолетов вошли в воздушное пространство страны со стороны побережья", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолеты летят, в частности, в направлении Перу, Эквадора и Колумбии.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.