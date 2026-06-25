Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп имеет право быть разочарованным в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, многие европейские страны выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном, однако единичные случаи невыполнения обязательств встречаются.

«Я согласен, что основания для разочарования есть <...> Если взять, например, Германию, она с первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Строго говоря, это не НАТО, а двусторонние обязательства этих стран перед Соединенными Штатами», — поделился Рютте с Трампом на встрече в Овальном кабинете.

Генсек НАТО уточнил, что сотрудничество с европейскими странами позволило обеспечить от четырех до пяти тысяч вылетов американских самолетов из Европы. В частности, Вашингтону было бы сложно провести операцию против Тегерана без Европы в качестве военной площадки.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили.

Президент также отметил, что у России всегда было много недругов, но никто никогда не смог добиться стратегического поражения нашей страны. Путин добавил, что Россия может так ответить своим врагам: «Не воюйте с Россией, давайте жить дружно».