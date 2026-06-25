Польше нужно вступление Украины в ЕС, чтобы «резня» не повторилась снова. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет «Европейская правда».

Он отметил, что евроинтеграция стартовала в 1950-х годах «как процесс между недавними врагами», которые уничтожали друг друга. Однако у европейских лидеров «хватило мудрости», чтобы объединить страны и избежать новой войны. Сикорский подчеркнул, что это вселяет оптимизм по поводу интеграции в рамках ЕС между Польшей и Украиной.

«Европейская интеграция — это процесс мира, чтобы та резня, которая была в прошлом, не повторилась», — сказал он.

Отношения Варшавы и Киева обострились после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Поводом для этого послужило присвоение бригады ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (организация запрещена в России) (УПА), устроившей Волынскую резню, то есть массовое уничтожение поляков и лиц других национальностей.

В июне Навроцкий отметил, что членство Украины в ЕС представляет угрозу для сельского хозяйства Польши. Спикер парламента (сейма) Польши Влодзимеж Чажастый также заявил, что Украина не получит согласия Варшавы на вступление в ЕС, пока не выполнит ее условия.

Недавно экс-премьер Польши Лешек Миллер написал, что вступление Украины в ЕС может привести к тому, что в стране станет популярна идея выхода Варшавы из объединения.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что конфликт между Польшей и Украиной может осложнить для Киева процесс вступления в ЕС.