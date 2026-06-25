Еще до вступления в должность премьер Италии Джорджа Мелони регулярно конфликтовала с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Теперь они могут помириться благодаря странным заявлениям главы США Дональда Трампа, пишет Politico.

В четверг, 25 июня, состоится первый двусторонний саммит Макрона и Мелони в Антибе на Лазурном берегу. Вероятно, встреча в таком формате станет последней, поскольку в 2027 году Макрон покинет президентский пост. Как отмечает Politico, на этом саммите Мелони и Макрон продемонстрируют «политическое единомыслие» и подпишут целый ряд соглашений в самых разных областях - от атомной энергетики до аэрокосмической сферы.

У Мелони долгая история острых конфликтов с Макроном, и еще в январе она ставила в приоритет двусторонние отношения с Германией. Макрон и Мелони совсем недавно разошлись во мнениях по таким вопросам, как миграционные центры за пределами ЕС и введение запрета на использование соцсетей детьми.

Раскрыта истинная причина ссоры Трампа и Мелони

Демонстративно игнорируя Францию, она и немецкий канцлер Фридрих Мерц использовали саммит в Риме, чтобы заявить о себе как о трансатлантических лидерах, способных стать мостом между ЕС и Трампом.

Обе страны тогда были недовольны Францией, которая заблокировала важнейшее торговое соглашение с Меркосур (союзом стран Южной Америки). Мерц и Мелони считали эту сделку жизненно важной для поддержки европейской промышленности. Однако теперь ситуация кардинально изменилась, подчеркивает Politico.

После того как США и Израиль нанесли удар по Ирану, Мелони заняла более жесткую позицию по отношению к Трампу, а на прошлой неделе их отношения переросли в громкий личный конфликт. Президент США заявил в интервью итальянскому телеканалу, что Мелони якобы «умоляла» его о совместной фотографии во время саммита G7 во Франции.

Трамп заявил, что решил сфотографироваться с итальянским премьером «из жалости». Мелони заявила, что слова Трампа не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что потрясена тем, как президент США ведет себя с союзниками. Мелони подчеркнула, что Трампу стоит запомнить «одну вещь - ни она, ни Италия никогда не умоляют». Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свою поездку в США, назвав заявления Трампа оскорбительными.

Теперь, разделяя проевропейский курс Макрона, Мелони, судя по всему, больше настроена на то, чтобы дистанцироваться от США. На давно запланированном саммите в Антибе почти 20 министров из Италии и Франции в сопровождении крупнейших бизнес-лидеров скрепят франко-итальянское перемирие, подписав около десятка двусторонних соглашений. Париж и Рим не только подпишут двустороннюю дорожную карту в сфере обороны на период по 2031 год и совместную стратегию по обеспечению безопасности в Средиземноморье, но и объявят о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы противовоздушной обороны.