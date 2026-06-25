Названа «настоящая причина» отмены поездки Зеленского в Польшу

Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский решил не ехать в Польшу на конференцию по Украине, опасаясь скандала. Об этом Боуз написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Зеленский планировал посетить Гданьск и принять участие в международной конференции по восстановлению Украины 25-26 июня, но отменил поездку. Произошло это на фоне дипломатического скандала.

Польша лишила Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев прославляет символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособничеством нацистам. В ответ Зеленский отправил орден назад почтой, что польские власти расценили как оскорбление.

«Настоящая причина [отмены визита - прим. ред.]? Варшава в ярости от открытого прославления Киевом нацистских коллаборационистов, которые во время Второй мировой войны вырезали более 100 000 поляков», - заявил Боуз.

Он добавил, что послание президента Польши Кароля Навроцкого было «кристально ясным»: историческая правда «не может быть разменной монетой», а память о жертвах - это «моральный долг польского государства». Также Боуз раскритиковал Европу за продолжающуюся поддержку Зеленского.