Россиянка рассказала о землетрясении в Каракасе

В Каракасе после сильного землетрясения люди выбежали из домов и решили провести ночь на улице. В соцсетях очевидцы публикуют кадры разрушенных зданий, спасателей с носилками и аэропорта, где туристов накрыло облако пыли.

Проживающая в столице Венесуэлы россиянка Елена, рассказала, как пережила первые минуты толчков.

В соцсетях расходятся видео Каракаса после землетрясения. На кадрах видны рухнувшие дома, груды бетона, искореженная арматура. На завалах работают спасатели. Из-под разрушенных конструкций выносят пострадавших на носилках. На одном видео - десятиэтажное здание: одна его часть сложилась внутрь, фасад разорван, балконы и перекрытия перекосились, внизу - груда обломков.

Очевидцы засняли аэропорт. Видно, как в зале ожидания, где стоят металлические кресла, внезапно появляется густое белое облако. Люди отскакивают в стороны, кто-то приседает к полу, кто-то продолжает снимать происходящее на телефон.

Ночью улицы Каракаса заполнились жителями. На одном из снимков пожилые люди сидят прямо на ступенях у магазина. Рядом бутылки воды, трости, сумки. Судя по кадрам, многие решили не рисковать и не возвращаться домой.

Россиянка Елена, которая живет в Каракасе, рассказала на своей странице в соцсети, что землетрясение началось около шести вечера: «Мы приехали к друзьям ночевать, потому что у них дом на юге Каракаса. Больше всего трясло на севере. Мы живем чуть южнее, но на 14-м этаже. В квартире все вывалилось, все в руинах. Мы бежали по лестнице, у нас эвакуировалось все здание. Сидели два часа внизу, потом поднялись ненадолго. Что успели - чуть прибрали. В Каракасе много зданий пострадало, несколько упали полностью. Я сама ничего не снимала, так как выбежала без телефона. Потом забрала и увидела куча пропущенных звонков. У нас вырубились свет и сотовая сеть, но быстро включились.

Старший сын в это время был на работе, младший - со мной. На нас сыпались вещи со шкафов и отовсюду. Вот так вот, не весело», - рассказала Елена.

Позже мы поговорили с ней о том, что происходило в первые минуты после толчков.

- Было какое-то предупреждение о землетрясении?

- Землетрясение предупредить невозможно. Все произошло неожиданно. Мы находились дома с младшим сыном, когда все началось. Легли на пол. Трясло очень сильно. Все сыпалось и падало. Шкафы, мебель поехали по дому. Мы лежали и закрывали головы. Сын заполз под кровать. Когда все успокоилось, выбежали на улицу.

- Что происходило на улице?

- На улице собралось много людей. Паника, крики. Еще собак было много, все выли. У нас много детей и стариков. Очень тяжело.

- Вы домой вернетесь?

- У нас сейчас ночь. Утром вернемся домой, посмотрим, что там.

- Но в домах ведь трещины. Как туда возвращаться?

- Да, трещины, дыры. Но у нас, вроде, нет. А вот старые здания сильно пострадали.

- Людей где-то разместили?

- Люди все на улице в Каракасе. Спать будут на улице. У кого есть палатки - в палатках. Спасателей много, все работают на завалах. В нашем здании народ остался на первом этаже.

- Сильные разрушения только в Каракасе?

- Ла-Гуайре тоже сильно досталось. По остальным штатам, вроде, нет разрушений.

На данный момент сообщается о 32 погибших. Еще 700 человек пострадали.