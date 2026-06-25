В Венесуэле заявили о крупных разрушениях из-за землетрясения

Землетрясение в Венесуэле спровоцировало масштабные разрушения жилой инфраструктуры. Об этом сообщает колумбийская радиостанция Radio Caracol.

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Отмечается, что ранее страна еще не сталкивалась с подобным мощным землетрясением. Кроме того, оно длилось очень долго — около двух минут.

По данным радиостанции, ущерб такого уровня не регистрировался на протяжении более чем четырех десятилетий. Это обстоятельство значительно затрудняет работу государственных органов по предоставлению необходимой помощи пострадавшим.

Вечером 24 июня Венесуэла столкнулась с двумя мощными землетрясениями — магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие с интервалом всего в 39 секунд. В столице, Каракасе, зафиксированы обрушения и значительные повреждения жилых домов. Главный аэропорт страны, Майкетия имени Симона Боливара, также пострадал: обрушилась часть кровли терминала, что привело к полной отмене авиасообщения. В связи с произошедшим в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, однако Геологическая служба США прогнозирует, что число погибших может достичь от 10 до 100 тысяч человек.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что страна готовится оказать помощь пострадавшей от землетрясения Венесуэле.