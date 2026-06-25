Пока вы спали: масштабное ЧП в Венесуэле и перспективы мирной инициативы РФ

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Венесуэла запросила у Мексики помощь спасателей и медиков после ЧП

Власти Венесуэлы обратились к Мексике с просьбой направить спасателей и медицинских специалистов для ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что уже поручила подготовить необходимую помощь и обеспечить отправку профильных специалистов.

По ее словам, Мексика выражает солидарность с венесуэльским народом и готова оказать всестороннюю поддержку в преодолении последствий стихийного бедствия.

Землетрясение произошло 24 июня вечером по местному времени. Стихийное бедствие вызвало массовые разрушения и перебои в инфраструктуре. В стране введён режим чрезвычайного положения, есть погибшие и пострадавшие.

Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу

Сборные Канады и ЮАР стали первой сформировавшейся парой 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Матч между командами состоится 28 июня в Инглвуде, штат Калифорния, где они поборются за выход в следующий раунд турнира.

Южноафриканская команда впервые в своей истории пробилась в плей-офф мирового первенства, а обе сборные завершили групповой этап с четырьмя набранными очками.

Азаров: у предложения Путина по Украине может быть резонанс

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам по украинскому конфликту на основе стамбульских договоренностей может вызвать определённый международный отклик. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по мнению политика, ни киевские власти, ни западные страны в настоящее время не заинтересованы в достижении мирного урегулирования и начале полноценного переговорного процесса.

Азаров также отметил, что масштабные расходы на оборону и интересы крупных военно-промышленных структур делают перспективы скорого мира крайне неопределёнными.

В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения для предотвращения перегрузки энергетической инфраструктуры за пределами региона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Михаила Развожаева, отключения носят вынужденный и точечный характер, а их главная цель — не допустить масштабных сбоев в работе всей энергосистемы.

Власти заверили, что подача электроэнергии будет полностью восстановлена сразу после отмены ограничительных мер.

Марочко: российские бойцы закрепились на востоке Любицкого

Российские подразделения расширили зону контроля в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области и закрепились на его восточной окраине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, военнослужащие РФ заняли позиции в лесополосе на востоке населённого пункта, где продолжаются боевые действия.

Ранее сообщалось, что российские силы вплотную подошли к Любицкому и приступили к боям за установление контроля над этим участком.