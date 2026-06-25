Венесуэла запросила у Мексики помощь спасателей и медиков

Правительство Венесуэлы обратилось к Мексике с просьбой предоставить специализированный персонал для проведения спасательных работ и оказания медицинской помощи после разрушительного землетрясения. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Министерство иностранных дел связалось с правительством братской страны, и я уже поручила подготовить необходимую помощь. На данный момент у нас запросили поддержку специализированным персоналом по спасению и оказанию медицинской помощи", - написала Шейнбаум в X.

Режим ЧС ввели в Венесуэле после землетрясения

Глава государства также выразила солидарность с венесуэльским народом и подчеркнула, что Мексика всегда готова оказать поддержку.

Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.