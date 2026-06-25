Трамп: США готовы и могут помочь Венесуэле после землетрясения

Президент США Дональд Трамп в связи с землетрясением в Венесуэле поручил всем правительственным агентствам быть готовыми реагировать быстро для помощи республике. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, два сильных подземных толчка носят масштабный характер и привели к многочисленным жертвам.

"США готовы и могут оказать помощь!.. Мы поддержим наших новых замечательных друзей" - написал американский лидер.

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Президент США также назвал "неутешительными" данные о разрушениях в Венесуэле из-за землетрясения. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе обрушились и получили серьезные повреждения жилые здания.

В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.