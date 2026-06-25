Рютте не удалось убедить Трампа изменить подход к НАТО при встрече в Белом доме

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте явно льстил президенту США Дональду Трампу во время визита в Овальный кабинет в среду. При этом он категорично заявил, что европейские союзники не игнорировали Трампа во время войны с Ираном.

Рютте привез две большие таблицы, приветствующие успех Трампа в увеличении военных расходов НАТО, пытаясь убедить президента изменить его отношение к Североатлантическому альянсу.

"Я действительно хочу ясно дать понять, насколько важно то, что вы делаете по Ирану. Прежде всего, речь идет о ядерном потенциале, и Иран был очень близок к его получению", - сказал Рютте.

"Я знаю, что были споры о том, достаточно ли твои союзники в Европе были с вами. Я хочу сказать только одно...", - сказал Рютте. "Не были", - резко оборвал генсека НАТО хозяин Белого дома, сообщает The New York Post.

"Позвольте сказать кое-что, - умолял Рютте. - Я знаю, что были отдельные случаи, которыми вы действительно разочарованы, но в целом ваши европейские союзники были там". Затем он быстро сменил тему, поднявшись со своего места и представив графики под названиями "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа 47", показывая рост расходов на оборону Канады и Европы.

"Я хочу показать вам, чего смог достичь этот президент", - восторженно сказал голландский политик о Трампе в третьем лице.

Однако его смелая попытка оправдать европейское противодействие иранскому конфликту и изменить подход президента США к НАТО не смогла убедить Трампа. "Нас подвели", - спокойно сказал Трамп. "Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. Мы были разочарованы Германией и Францией. Мы разочарованы большинством из них. Испания - это шоу ужасов", - продолжил американский президент. Британия, Италия и Испания отказали или задержали доступ к авиабазам во время конфликта. Немецкие лидеры раскритиковали США за отсутствие поддержки НАТО, а французы отказались помочь в возобновлении открытия Ормузского пролива.

Трамп сообщил Рютте, что примет участие в следующем месяце в саммите НАТО в Турции "исключительно из уважения" к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. "Мы не хотим многого. А они говорят: "Нет, мы не можем этого сделать", - резюмировал Трамп.