Отставной полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствуют об отсутствии у Запада стратегии в отношении украинского конфликта.

По его словам, на вопрос о стратегии по Украине Каллас ответила, что в ней нет смысла, поскольку ситуация слишком изменчива. Однако, как подчеркнул Бо, именно нестабильность требует стратегии, а её отсутствие говорит о неопытности руководства и объясняет, почему Запад терпит поражение.

Эксперт отметил, что это касается как Европы, так и США: ни у кого нет чёткого плана, все действуют по интуиции, тогда как те, у кого есть стратегия, знают свои цели и достигают их.

Ранее сообщалось, что в США высказались о связи Зеленского с неонацистами.