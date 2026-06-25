Милитаризация Европейского союза и его агрессивная риторика — это опасная ошибка в истории.

© Скриншот

Об этом заявил в интервью изданию «Поглед Инфо» известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, европейские руководители ошибочно считают стратегическую сдержанность России проявлением слабости и неспособностью ответить. Эксперт сравнил эту ситуацию с ошибками Карла XII, Наполеона и Гитлера, которые тоже надеялись одолеть «слабое» государство без особых проблем.

Кедми предупреждает, что в случае полномасштабного конфликта с Россией современные вооружения, включая ядерное и стратегическое оружие, могут за считанные минуты разрушить ключевые европейские столицы — Лондон, Париж и Берлин.

«Очень холодный расчет»: раскрыта стратегия Путина на Украине

Он также отметил, что системы ПВО и ПРО, которыми оснащена Западная Европа, не смогут отразить российские ракеты и изменить ход войны. Если раньше Лондон предпочитал обходиться без прямого участия и оставаться в стороне, то сейчас его открытая воинственность может превратить Британские острова в главную цель, а сам конфликт — в «последнее событие» в истории страны.