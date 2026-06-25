Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов и вынужден задабривать их.

По его словам, сотни тысяч поляков погибли от рук украинских националистов, и когда их эксгумируют и перезахороняют с почестями, это является оскорблением, на которое нельзя не реагировать.

Макговерн отметил, что Зеленский либо полностью связал себя с неонацистами, либо чувствует себя под их влиянием, либо не свободен от них. Он предположил, что неонацисты стали для украинского лидера последним прибежищем, и он вынужден полагаться на них, пытаясь задобрить их показными жестами.

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы стран Прибалтики по России.