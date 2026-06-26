Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до разоружения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит присутствие в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, размещение израильских военных соответствует положениям рамочного соглашения с Ливаном.

«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — заявил Нетаньяху.

Премьер также назвал переговоры между представителями Израиля и Ливана, прошедшие в США, «великим достоянием» для еврейского государства.

Ранее представители США, Израиля и Ливана подписали трёхстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Кроме того, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что подписанное соглашение открывает путь к миру между Израилем и Ливаном.