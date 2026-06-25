Британцы захотели продать 100 тысяч тонн российской нефти для помощи Киеву

Власти Великобритании захотели продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного в июне танкера Smyrtos, а вырученные деньги направить на военную помощь Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на чиновников.

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Британские чиновники уверены, что нефть на борту российского судна теперь по закону принадлежит им, поэтому правительство Британии может использовать ее по своему усмотрению. Рыночная стоимость нефти около 35 миллионов фунтов (более 3,4 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

По словам автора материала, план Лондона пока находится на начальной стадии обсуждений. Чиновники также отмечают, что рассматривается перечисление денег Киеву напрямую или же приобретение на эти средства военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сам же танкер после завершения расследования Национального агентства по борьбе с преступностью отправят обратно в Россию.

Танкер Smyrtos был перехвачен вооруженными силами Великобритании ранним утром 14 июня в проливе Ла-Манш. Как заявил британский премьер-министр Кир Стармер, он лично дал распоряжение на операцию, потому что судно якобы относится к «теневому флоту» России.