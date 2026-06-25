Трамп заявил о готовности порадовать Турцию новостями по истребителям F-35

Президент США Дональд Трамп намекнул, что во время визита на саммит НАТО может сообщить Анкаре новости, которые её обрадуют, говоря о поставках истребителей F-35, заявил он журналистам в Белом доме.

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Об этом Трамп сказал на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

По его словам, он высоко ценит Турцию как союзника по альянсу.

«Он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — RT) сильный член НАТО. Да, я, наверное, сделаю кое-что, что его очень обрадует», — ответил Трамп на вопрос о судьбе сделки по F-35.

5 января замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель заявила, что Израиль не допустит продажу Соединёнными Штатами Турции истребителей F-35.