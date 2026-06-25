Трамп оценил отказ России и Китая от вмешательства в конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о решении России и Китая не вмешиваться в конфликт вокруг Ирана, заявил он журналистам.

Об этом Трамп сообщил, комментируя урегулирование вокруг Ирана.

Он добавил, что это «было замечательно».

Ранее Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.