Рютте устроил Трампу маркетинговую презентацию НАТО и пообещал ему $1 трлн

Генсек НАТО Марк Рютте устроил президенту США Дональду Трампу полноценную маркетинговую презентацию НАТО прямо на встрече в Овальном кабинете Белого дома перед объективами камер, пообещав ему $1 трлн военных заказов от европейских стран. Собеседник президента США поднялся с места и ходил перед американским президентом, размахивая перед его лицом графиками и таблицами, распечатанными крупным шрифтом, чтобы цифры читались на камеры журналистов.

"Я хочу показать вам, чего этот президент достиг. Посмотрите на эти таблицы. Это триллион Трампа, - заявил Рютте. - Это триллион, которые европейцы и канадцы стали вкладывать в оборону, после того, как Трамп пришел в офис в 2017 году". "В общей сложности, это дополнительные $1,2 трлн, после того, как вы пришли в офис", - объявил Рютте.

Он подчеркнул, что европейцы "размещают заказы на сотни миллиардов долларов у американских оборонных компаний, обеспечивая им тысячи рабочих мест".

"Это и есть триллион Трампа", - повторил генсек НАТО.

Таким образом Рютте утверждал, что НАТО выгодна США, и пообещал продолжить разговор об увеличении военных расходов Европе на саммите НАТО в Анкаре через две недели.

Рютте особенно благодарил Трампа, за то, что он "задал хорошую трепку европейцам".

"Это было прекрасно, нам это было необходимо, чтобы мы начали двигаться", - сказал он, глядя на американского президента.

Обратившись к американским журналистам, он назвал Трампа "великолепным президентом" и сравнил его с Дуайтом Эйзенхауэром.

В нидерландскоязычной Европе - Нидерландах и Фландрии за Рютте прочно закрепилось прозвище "торговца" за его манеру "продавать" свои политические идеи в прямом смысле слова, по форме и по содержанию.