В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов

В грузинском парламенте вспыхнула масштабная потасовка между представителями правящей партии и оппозицией во время выступления премьер-министра.

В конфликте сошлись депутаты правящей политической силы «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционной партии «Гахария за Грузию», передает ТАСС.

Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.

В числе участников драки оказался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, представляющий «Грузинскую мечту». Местные телеканалы распространили кадры конфликта, а прямая трансляция заседания была остановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе возглавил правящую партию «Грузинская мечта».

В мае 2024 года депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались во время обсуждения закона об иноагентах.

Месяцем ранее оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.