Словакия отказалась  участвовать в пакете помощи Украине от НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, он примет все усилия, чтобы Словакия не участвовала в новом пакете помощи Украине от НАТО — ранее СМИ сообщили, что альянс готовит обязательство для союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро. При этом он добавил, что Словакия может отправлять Украине гуманитарную помощь.

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО <...> и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. <...> Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — заявил он.

Ранее Фицо выразил готовность к диалогу с Путиным и Зеленским.