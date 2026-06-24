В Польше рассказали об унижении Зеленским Туска

Внезапное решение Владимира Зеленского в отношении конференции в Гданьске унизило премьер-министра Польши Дональда Туска, рассказал в соцсети Х глава президентского Бюро международной политики страны Марчин Пшидач.

В Гданьске 25-26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют Киев и Варшава.

Накануне стало известно, что украинский лидер отказался от визита на саммит из-за ссоры с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Украинский лидер несмотря на то, что гости уже были приглашены, отказывается от участия в конференции и тем самым выставляет премьер-министра Туска на посмешище», — посетовал Пшидач.

Глава бюро констатировал, что не испытывает никакого удовольствия, когда публично унижают премьера страны, гражданином которой он является. По его словам, Туск неоднократно оказывался в аналогичных ситуациях.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что нынешняя напряженность между Варшавой и Киевом является результатом предыдущих решений. Он добавил, что плоды прежней политики страна пожинает в настоящее время.

Депутат польского парламента от партии «Левые» Анна Мария Жуковская подчеркнула, что проведение конференции в сложившейся ситуации бессмысленно.