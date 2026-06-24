В Испании зафиксировали самый жаркий день с 1950 года

В Испании 23 июня стало самым жарким днем с 1950 года. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство (Aemet) королевства.

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"Вторник, 23-е число, стал самым жарким днем июня в Испании в целом, по крайней мере с 1950 года", - сообщило агентство в X.

Средняя температура в стране поднялась до 28,2 градусов и побила рекорд в 28,1 градус, установленный днем ранее.

22 июня Aemet предупредило о неблагоприятной погоде почти по всей стране из-за экстремальной жары.

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса. Июнь 2025 года стал самым жарким в Испании за всю историю наблюдений, средняя температура составила 23,6 градуса.