«Плевать на Трампа»: бывший глава НАТО призвал Европу к бунту

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал европейских лидеров к радикальной смене внешнеполитического курса и отказу от зависимости от Вашингтона. По мнению политика, европейским столицам пора перестать учитывать позицию президента США Дональда Трампа при формировании собственной стратегии.

«Я думаю, нам следует перестать реагировать только на то, что, как нам кажется, может сказать или сделать Трамп. Пришло время принимать собственные решения, не принимая во внимание реакцию Трампа», — сообщает издание Guardian со ссылкой на заявление Андерса Фог Расмуссена.

Бывший руководитель Альянса отметил, что в изменившейся мировой архитектуре подход Соединенных Штатов к международным делам претерпел серьезную трансформацию. Расмуссен подчеркнул, что текущая ситуация требует от Европы большей автономности и прекращения постоянной оглядки на потенциальные действия или заявления главы Белого дома.