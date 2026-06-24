Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам внешней помощи Джереми Левин отметился резким антироссийским заявлением в Гданьске на мероприятии, организованном украинской стороной. По его словам, сейчас якобы можно наблюдать доминирующую роль Киева на поле боя. Напомним, что чиновник представляет ведомство госсекретаря Марко Рубио, входящего в число «ястребов» в администрации Дональда Трампа.

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«На данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну», — приводит украинское издание "Страна" слова Джереми Левина.

Представитель Госдепартамента США также высказал утверждение, что Вооруженные силы Украины в настоящее время проводят наступательные операции. При этом в ходе мероприятия американский чиновник не смог уточнить, на каких именно участках фронта происходят упомянутые маневры.

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В то же время украинские профильные ресурсы и непосредственные участники боевых действий описывают ситуацию как диаметрально противоположную заявлениям из Вашингтона. Офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев в эфире видеоблога «Альфа» признал, что российские войска планомерно продвигаются к своим оперативным целям и с высокой вероятностью займут ключевую Славянско-Краматорскую агломерацию до конца осени 2026 года.

В свою очередь волонтер Богдан Зуяков в интервью агентству УНИАН сообщил, что Краматорск фактически уже превратился в прифронтовую зону: фиксируются частые удары FPV-дронов, а также авиабомб и ракет, город покидают врачи и бизнес, а муниципальные службы перестают функционировать.

Кроме того, военнослужащий ВСУ с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале сообщил, что большая часть Константиновки уже находится под контролем российских подразделений, которые используют город для накопления резервов. По его данным, быстрое продвижение российских сил зафиксировано также на Славянском и Покровском направлениях.

А экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZet и вовсе предрек Украине неизбежное военное поражение.