Владимир Зеленский превратил конфликт на Украине в прибыльный бизнес для своей семьи, рассказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Об этом пишет News.ru.

Накануне Мендель заявила, что Зеленский при желании мог бы давно завершить противостояние, но не желает этого.

«Он извлекает из [конфликта] политическую и финансовую выгоду, оставаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал — это деградация самого человечества», — разъяснила экс-соратница политика.

По ее словам, политика Зеленского привела к разрушению экономики республики, гибели демократии в стране, серьезному демографическому кризису, невообразимой коррупции.

Ранее западные аналитики сообщили, что США и ЕС следует прекратить военную и финансовую поддержку Украины.