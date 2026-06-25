Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Это произошло после заявления последнего о планах вооруженных Сил Украины (ВСУ) провести операцию в Крыму.

В своем Telegram-канале Дмитрук выразил недовольство, указав, что Зеленский ожидает решения от стран G7, которое должно помочь в реализации этих планов.

Дмитрук отметил, что психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Но реальность, по словам нардепа, совсем другая.

Зеленский пригрозил Крыму новыми атаками

Депутат также добавил, что подобные действия могут привести к эскалации насилия и новым жертвам.

Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации «победы» над несуществующей технической угрозой со стороны Белоруссии. По мнению парламентария, история с якобы демонтированными ретрансляторами была полностью выдумана для создания иллюзии достижений на фоне системных провалов.