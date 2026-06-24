В Германии подтвердили планы по увеличению пенсионного возраста

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ответ на вопрос депутата о соответствующей рекомендации правительственной комиссии страны Мерц заявил, что одно из предложений действительно касается повышения пенсионного возраста. Кроме того, в комиссии предложили отменить право на досрочный выход на пенсию после 45 лет выплаты взносов.

Мерц также добавил, что ознакомился с этими предложениями и не исключает, что их примут. Он объяснил, что в этом случае пенсионный возраст будет привязан к средней продолжительности жизни, которая увеличивается.

«Но я хочу сказать очень четко: никаких сокращений государственных пенсий не будет. Все утверждения на этот счет неверны», — заявил он.

Ранее Мерц обратился с посланием к России.